サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むスイス代表が20日に発表され、4大会連続の選出となる主将のMFシャカ（サンダーランド）とDFロドリゲス（ベティス）や、DFアカンジ（インテル・ミラノ）らが名を連ねた。6大会連続13度目の出場。1次リーグB組でカナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタールと対戦する。（共同）