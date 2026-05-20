世界最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported byにしたんクリニック」（7月31日〜8月2日、東京・お台場青海周辺エリア）の出演アーティスト第8弾発表がなされ、AKB48の海外姉妹グループで、マレーシア・クアラルンプール拠点のKLP48が初出場することが明かされた。グループ公式SNSではイベントの出演依頼書を持ったメンバーが喜びを語った。日本人メンバーのマシロは「私たちは初めて東京アイドルフェスティ