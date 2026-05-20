春の叙勲で旭日小綬章を受章した浪曲師京山幸枝若（きょうやま・こうしわか＝64）が20日、皇居での伝達式に出席後、都内で会見し喜びを語った。受章に「こんなうれしいことはない。これをきっかけに浪曲が繁栄してくれたら」。2年前に浪曲界初の重要無形文化財保持者（人間国宝）となったばかり。「2年前も驚きましたが、本日も驚いております」。伝達式を振り返り「天皇陛下ともっと離れているかと思ったら、あまり離れていない。