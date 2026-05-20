5月20日、日本バスケットボール協会（JBA）は公式Xを更新し、2026年9月4日からドイツ・ベルリンで開幕する「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026」に臨む日本代表（FIBAランキング10位）の試合時間が決定したことを発表した。 日本の初戦となるマリ代表（同18位）戦は、9月4日の18時30分にティップオフを迎える。日本のファンにとっても視聴しやすいゴールデンタイムでの開幕となる。