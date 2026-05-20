懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。いくつか過去の5月20日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス”5月20日の出来事は【岡山】 高松市民スポーツフェスティバルは6か月間開催 まずは、36年前のきょう。高松市制100周年を記念して開催された市民スポ