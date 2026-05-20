がらりが、6月3日にニューEP『螺旋の街』をリリースし、ワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューすることを発表した。 （関連：サカナクション「夜の踊り子」がバイラルヒット“今の文脈に合う曲”を発見し共有する、音楽の聴き方の変化） 本作には、2026年3月にリリースしたシングル「春を盗んで」や、『TOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!』として書き下ろした