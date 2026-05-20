岡山県笠岡市にある恐竜公園の遊具が、この春リニューアルされました。 【画像を見る】下から見るとグロテスク！「あまりにリアルなカブトガニ」オブジェ その中に「笠岡といえば」…という生きた化石＝「カブトガニ」のユニークな写真映えスポットが登場し、人気を集めています。 ティラノサウルスやプロトケラトプスなど、実物大の恐竜が展示されている笠岡市の「恐竜公園」です。ここに現れたのが... カブトガ