MLB Japan公式Xは5月17日に投稿を更新し、コロラド・ロッキーズの菅野智之（36）が日米通算150勝を達成したことを報告した。菅野は5月16日（日本時間17日）のダイヤモンドバックス戦に先発し、5回7安打2失点の粘投で今季4勝目をマーク。巨人で136勝、昨季オリオールズで10勝、ロッキーズで4勝を積み上げ、節目の白星に到達した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔