【その他の画像・動画等を元記事で観る】 矢沢永吉の新曲「BORDER」が6月3日に配信リリースされる。 ■MVのプレミア公開に先駆け、ティザー映像も公開 この楽曲は、4月よりオンエアされているテレビ朝日系連続ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』の主題歌で、矢沢永吉自らドラマのために書き下ろし、作詞は森雪之丞が担当。 キック＆ベースが上質なアーバングルーヴ