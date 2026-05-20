【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOW が、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin’ My Life」のジャケットアートワークを公開した。 ■メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感を切り取ったデザインに 今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコン。何が飛び出すかわからないカプセルトイのワクワク感や、カラフルで夏らしいポップな世界観の