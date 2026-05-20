李在明（イ・ジェミョン）大統領は19日、日本の高市早苗首相と首脳会談を行った。韓国・聯合ニュースによると、李大統領は「国際情勢は今、嵐が吹き荒れており、これまで以上に友邦国間の協力と意思疎通が必要な時だ」とし、「国際情勢の困難を共に乗り越えていくことで、両国が互いに重要な協力パートナーであることを実感している」と述べた。さらに、「両国の揺るぎない友情は、より一層輝きを増している」とも語った。会談は、