5月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、2位のマンチェスター・シティがボーンマスとアウェーで対戦し、1-1のドローに終わり、1試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。【写真あり】アーセナルのユニ姿を公開した松井玲奈アーセン・ヴェンゲル監督が辞め、それ以降は優勝から遠ざかっていたアーセナル。ミケル・アルテタ監督が2019年12月に監督に就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位と