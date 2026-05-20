◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-中日(20日、甲子園)中日の先発・マラー投手が、投打でチームに貢献。投げては6回まで無失点と好投を続けつつ、打席では1号2ランを含む2安打と活躍しています。マラー投手は5回まで無失点の好投をつづけるなか、4点リードの6回表に、2アウト1塁で打席に入ると、フルカウントから阪神の中継ぎ・石黒佑弥投手のストレートをとらえると、レフトスタンドへはじき返す1号2ランとなりました。マラー投手は2回