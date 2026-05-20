全国でクマの被害が相次ぐ中、AIを活用した新たなクマ対策を岐阜県の企業が開発しました。 【写真を見る】AIがクマだけを識別 苦手な音で追い払う ｢べアラート｣ 100ｍ以上先にいても検知 発売から2か月で100以上の企業などから問い合わせ （柳瀬晴貴記者）「こちらの会社では、AIを活用した新たなクマ対策に乗り出しています」岐阜県大垣市で20年以上、害虫や害獣の駆除を手がける企業「防除研究所」。 この会社が新たに