【上海＝田村美穂】中国外務省の郭嘉昆（グオジアクン）副報道局長は２０日の記者会見で、上海市の日本料理店で１９日、刃物を持った男に日本人ら３人が襲われた事件に関連して「治安上の個別事件」と述べ、日本人が狙われたかどうかについて明言しなかった。「事件は調査中」とし、「根拠無く騒ぎたてたり関連づけたりすべきではない」と強調した。事件では、日本人男性２人と中国人女性１人がけがを負った。在上海日本総領事