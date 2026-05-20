中道改革連合の小川淳也代表は２０日、国会内で開かれた党首討論で経済対策をめぐって高市早苗首相と論戦を繰り広げた。小川氏は高市首相に対し「破壊力のある笑顔にやられそうなんですが、ちょっと心を鬼にして厳しいお尋ねもいたします」と切り出すと「国民生活はいま不安のさなかにあります。そして、この経済対策の指示は若干遅れたと感じております」と補正予算案の編成を含め対応の指示が遅れたのではないかと質問した。