猫が人の持ち物に執着する理由4つ 猫が物にこだわるとき、たいていは嗅覚によるコミュニケーションやテリトリー内の環境を自分好みにしたいという習性が関係しています。 愛猫が持ち物に執着する心理について深掘りしていきましょう。 1.飼い主の安心するニオイがついているから 猫にとって、飼い主のニオイは、自分のニオイの次に「安全なテリトリー」を示す重要な情報です。特に靴やバッ