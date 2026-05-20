中学受験は小学校の同級生や近所の友達と異なる学校に進学することもあり、緊張と不安がありますよね。今回は筆者の友人親子が中学受験の際に経験した、不安をやわらげてくれた優しい出来事を紹介します。 フリマアプリで購入した参考書に 私の友人A子の娘、B子は私立中学校の受験に向けて、参考書をフリマアプリで買ってもらいました。届いた参考書を開いてみると『受験がんばってください。私も受験は大変でした。今は辛いと