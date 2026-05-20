ABEMAの恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランドseason5」出演などで知られる女優の羽柴なつみ(27)が20日までに自身のインスタグラムを更新。過酷なレースに参戦したことを報告した。 【写真】転がり落ちそうな急斜面…“女豹”のように必死に登る 「地元で有名なドMレース参加してきた」と、北海道の札幌大倉山ジャンプ競技場で16日に開催された「Red Bull 400」に出場したことを明かし、レ&