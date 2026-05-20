STARGLOW『Drivin' My Life』初回盤Aジャケ写 BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが20日、7月22日にリリースする3rdシングル『Drivin' My Life』のジャケットアートワークを公開した。【写真】『Drivin' My Life』ジャケ写一覧＆オリジナルグッズ「キーリング」イメージ今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコン。何が飛び