◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２０日、美浦トレセン過去１０年の勝ち馬のうち６頭がＧ１ウィナーとなった共同通信杯の勝ち馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、競馬の祭典へ向けて、陣営も絶賛する動きで仕上がりの良さをアピールした。自身の時計を大きく短縮する究極の仕上げだ。３馬身ほど先行したフォルラニーニ（５歳２勝