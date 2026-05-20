映画「箱の中の羊」に夫婦役で共演の女優・綾瀬はるかと「千鳥」の大悟が２０日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたち全国早押しクイズ２時間ＳＰ」（午後７時）に出演。大悟が大胆発言を口にする一幕があった。綾瀬とチームを組んでクイズに挑戦の大悟は進行役の相方・ノブに「なんと映画で２人は共演してる？」と聞かれるとニヤリ。綾瀬が「夫婦役です」と説明すると「だから、映画どうのこうのというより、バラエティーに嫁