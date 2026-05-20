「東都大学野球、国学院大６−１青学大」（２０日、神宮球場）国学院大が青学大に連勝し、７季ぶり５度目の優勝を果たした。四回まで両軍無得点。試合が動いたのは五回だった。青学大の先発・田端に１死から安打と四球で攻め、満塁の場面で田井が先制の２点適時打をマーク。投手交代後は四球で満塁とし、石野蓮が報徳学園の同級生・盛田から左翼中段へ満塁本塁打を打って一挙６得点を挙げた。六回は青学大に連打で１点を献