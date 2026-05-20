『M-1グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテが20日、デジタル限定で『ドンデコルテ写真集「残響」』を25日にリリースする。【写真】肉体美も披露した『ドンデコルテ写真集「残響」』『M-1』以降、各方面からオファーが止まらないドンデコルテが、まさかのデジタル写真集をリリース。じわじわと侵食していく違和感、思わずスワイプしたくなる恐怖感。現実と虚構、狂気と色気の境界線を滲ませながら、才能溢れる2