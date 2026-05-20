アツアツのご飯にかけて食べる「卵かけご飯」。ゆでても焼いても、どんな食べ方でもおいしい食卓の常連、卵。「イット！」が20日に取材したのは、神奈川・相模原市の養鶏場の直売所「おがわのたまご直売所」です。産みたての新鮮な卵が並ぶ中、お客さんから人気の卵がありました。お客さん：これはB級のたまごです。安いっていうのと、中身は変わらないって聞いてるので。でも朝来ないとないんですよ。孫の弁当担当なので、それで