〈「卑しい物乞い」「無能人種」生まれを理由に差別された少年が名医として名を遺すまで――【本格医療ファンタジー開幕！】〉から続く後編の後編です。前編はこちらから【前編を読む】「卑しい物乞い」「無能人種」生まれを理由に差別された少年が名医として名を遺すまで――【本格医療ファンタジー開幕！】原作最新第6巻が発売！ 次回は6月17日公開予定です。（庵野ゆき,月島さと／文春コミック）