プレミアリーグ第37節でマンチェスター・シティがボーンマスと引き分けたことで、アーセナルのリーグ優勝が決まった。一時はアーセナルとシティの勝ち点が並んだが、その後シティが失速。黒星はないものの、エヴァートン、ボーンマス相手にドローとなり、勝ち点を落としている。ボーンマス戦では先制を許し、ペップ・グアルディオラ監督は56分に流れを変えるべく、3選手を変えた。ベルナルド・シウバ、マテオ・コヴァチッチ、アン