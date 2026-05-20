「ウイルスに感染しました」パソコンに突然そんな画面が現れたらあなたはどうしますか。 偽のサポート窓口に誘導して現金などをだまし取る「サポート詐欺」が広がり、警察が注意を呼び掛けています。 警告音とともにパソコン画面に表示されたのは「偽装型マルウェアに感染」という文字。 これは、20日にNIBの記者のパソコンに突然現れた実際の画面です。 連絡先には「010」から始まる不