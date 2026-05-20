元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。地方での仕事で前泊する際は大いに飲み歩いていることを明かした。この日、地方での仕事の際は前泊がいいか日帰りがいいかの議論になると、「私、月に１回くらい大阪で土曜日昼の番組なんですけど、金曜の夜に仕事がなかったら必ず『前泊させてください』って言って、１人で北新地とか