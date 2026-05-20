森ビル社長交代の記者会見を終え、握手する辻慎吾社長（左）と向後康弘氏＝20日午後、東京都港区森ビル（東京）は20日、向後康弘取締役常務執行役員（58）が社長に昇格する人事を発表した。辻慎吾社長（65）は代表権のない会長に就く。6月23日に開く株主総会を経て正式に決める。社長交代は約15年ぶり。世代交代し、経営を刷新する。向後氏は東京の複合施設、虎ノ門ヒルズや麻布台ヒルズの再開発事業などに携わった。東京都内