◇セ・リーグ広島―DeNA（2026年5月20日マツダ）広島の新井監督が厳しい采配を見せた。0―3の5回の守備から先発の森とともにスタメンマスクをかぶった持丸も交代。バッテリーを塹江、石原に入れ替えた。持丸は3回2死一、二塁の勝又の打席で捕逸。ニ、三塁に走者を進められると、森が勝又に先制の右前2点打を浴びた。3回1死二塁では島田の捕手前への送りバントで三塁へ送球し、間に合わず。犠打野選で一、三塁となり