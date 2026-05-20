50代になると、子どもの進学費用と自分たちの老後資金が同時に気になり始めます。今は3000万円ほど貯金があっても、大学費用を払うと大きく減るため、「このままで足りるのか」と不安になる人も多いでしょう。 そこで本記事では、50代世帯の貯蓄額と比べながら、教育費を払った後に確認したいポイントを整理します。 50代で貯金3000万円は少ない？ 平均・中央値と比べて考える まず、貯金3000万円は50代世帯とし