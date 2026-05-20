結婚を考える相手が地方在住だと、今後の暮らし方や家計の使い方も大きく変わります。都市部より家賃や土地代が安いイメージがある一方で、地方では車が必要になることも多く、思ったより支出が増える場合もあるでしょう。 そこで本記事では、年収500万円で家や車を持ちながら暮らせるのか、結婚後の生活を考えるうえで見ておきたいポイントを整理します。 地方の年収500万円は「十分」でも「何でもできる」