Neowinは2026年5月19日(米国時間)、「Windows 11 24H2 and 25H2 get fixes for muted audio and non-working apps and notifications - Neowin」において、Windows 11のオーディオ関連の不具合が修正されたと報じた。この不具合は5月14日にリリースされたWindows 11バージョン25H2および24H2向けのリリースプレビュービルド26100.8514および26200.8514(KB5089573)に含まれている。不具合を確認したMicrosoftは5月19日、アップデー