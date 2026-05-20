「老後資金は不安だけど、毎月の手取りも減らしたくない」と感じている会社員は多いのではないでしょうか。そんな中、iDeCo（個人型確定拠出年金）の改正によって、掛金の上限引き上げが注目されています。 本記事では、iDeCo改正で何が変わるのかを、年収600万円の会社員を例に、節税メリットややらない場合の機会損失について、分かりやすく解説します。 iDeCo改正で何が変わる？ iDeCoは、自分で老後資金を積