全国清涼飲料連合会(全清飲)と三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、事業系ペットボトルの分別品質向上に向けた実証実験を始めた。三菱UFJ銀行大阪ビルと同名古屋ビルで、使用済みペットボトルの回収ルートをMUFGの管理下に一元化する。飲み残しをなくし、キャップとラベルを外して排出するルールを徹底し、水平リサイクル「ボトルtoボトル」に適した回収品質の確保を目指す。全清飲の森本専務理事から感謝状を受け取るMUFGの