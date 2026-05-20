吾郎さんと一緒に、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の劇場「TBS赤坂ACTシアター」へ。長い間熱狂を巻き起こし続けるマジカルな現場とは。What’s？『ハリー・ポッターと呪いの子』「ハリー・ポッター」シリーズ初となる舞台作品。ハリーたちが魔法界を救ってから19年後の世界が描かれる。日本では2022年の開幕からロングランを続けてきたが、今年12月27日をもって閉幕することが決定。映画版でハリー・ポッターの声優を務めた