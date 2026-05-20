トータルビューティーブランド「Celvoke（セルヴォーク）」から、世界中で愛され続ける「STAR WARS（スター・ウォーズ）」との限定コレクションが2026年7月17日（金）より登場します♡銀河の壮大な世界観を落とし込んだカラーや限定パッケージは、思わずコレクションしたくなる特別感たっぷり。人気アイテムに加え、新作ハイライターやフレグランスミストもラインアッ