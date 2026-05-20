俳優・舘ひろし（76）、宇崎竜童（80）が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントの舞台あいさつに参加した。【集合ショット】ダンディー＆エレガント！舘ひろし＆西野七瀬＆黒川想矢ら集結本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免