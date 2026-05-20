高市首相（自民党総裁）と野党６党首による党首討論が２０日、国会で行われた。首相は、中東情勢を受けた物価高騰に対応する補正予算案について、「即座に編成したい」と明言した。補正予算案の財源を巡り、大規模な国債の発行は避ける考えも示した。党首討論は今国会で初めて行われ、高市内閣発足後では２回目。過去最多の野党６党首が参加した。国民民主党の玉木代表は「３兆円程度の補正予算案を速やかに編成すべきだ」と迫