All About ニュース編集部では、2026年4月30日〜5月4日の期間、全国10〜60代の男性214人を対象に、30代女性俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：北川景子／17票2位に選ばれたのは、北川景子さんです。趣味は読書、特技は水泳という兵庫県出身の女性俳優です。ドラマ『謎解きはディナーのあとで』や『H