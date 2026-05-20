個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、6月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。桐谷さんが厳選！6月の優待銘柄4選桐谷さん：まずはキュービーネットホールディングス＜6571＞に注目しています。株価は1387円（収録時）です。ここはヘアカット専門店「QBハウス」を展開している会