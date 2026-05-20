中国で3月に人工知能（AI）におけるトークン（AIが文章を理解・生成するための最小単位）の1日平均使用量が140兆を超え、2024年初めに比べて1000倍以上増加した。それに伴い、大規模AIモデルの使用コストが跳ね上がり、業界関係者の多くが重い負担にあえいでいる。国務院常務会議は5月に「水道網、新型電力網、演算能力ネットワーク、次世代通信ネットワーク、都市部地下パイプライン、物流網などの計画・建設を強化する」ことを打