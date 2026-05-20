中国は5月1日から、国交を有するアフリカの53カ国に対して全面的な関税免除措置を実施し、外交関係を有するすべてのアフリカ諸国に対し、単独で全面的な関税免除待遇を提供する世界初の主要経済体となりました。中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）の劉豫錫特別代表（大使級）は5月19日、中国公共外交協会主催の「臨甲7号サロン」で、中国と国交を有するすべてのアフリカ諸国に対する無関税政策の実施は中国とアフリカの伝統的