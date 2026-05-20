県美術協会などが主催する県美展が鹿児島市で16日から始まっています。2025年を上回る841点の応募作品の中から選ばれた様々なジャンルの個性あふれる作品が展示されています。県美展は、鹿児島の芸術文化の向上のため毎年開かれていて16日から鹿児島市の黎明館と市立美術館で始まりました。県内在住や鹿児島にゆかりのある一般と、高校生以上の学生から洋画や彫刻など去年を上回る841点が出品されました。この中から入賞、入選