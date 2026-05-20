鹿児島大学と航空会社が連携しプロのパイロットを育成する「SKYCAMP」。その1期生が初めてのフライトを迎えました。20日、鹿児島空港にやってきたのは立山 陸さん26歳です。５月、日本エアコミューターの副操縦士になったばかりで、20日初めてのフライトを迎えます。鹿児島大学出身の立山さん。鹿児島大学と航空会社が連携しプロのパイロットを育成する「SKYCAMP」の1期生です。「SKYCAMP」とは、パイロットや航空