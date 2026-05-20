小泉防衛大臣は20日、名古屋のドローンメーカーを視察しました。ドローンと防衛、その関係は。 【写真を見る】小泉防衛大臣が名古屋のドローン企業視察 ｢これまで侵略してくる敵に対する攻撃用のものがなかった｣ 手りゅう弾や爆弾が搭載される機体も展示 （大石邦彦アンカーマン 名古屋・天白区 午後3時半ごろ）「小泉防衛大臣が、プロドローンの戸谷社長と談笑しながら到着しま