少年4人と20代の夫婦が逮捕された栃木県の強盗殺人事件で新たな情報です。少年らは、住宅に侵入した直後に飼い犬を殺害していたことが分かりました。SNSで見せる表情は“いいお母さん”。昔からの知り合いにはそう映っていたという竹前美結容疑者（25）。しかし、強盗殺人の指示役として犯行に関わっていたとされる事件当日にも、自らが歌う動画を投稿。事件3日後に警察に身柄を確保された際にも、ビジネスホテルの一室で生後7カ月