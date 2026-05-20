歌舞伎俳優・市川團十郎が、子どもたちと散歩する様子をアップした。２０日に自身のインスタグラムを更新し「二人と散歩すると、なんかホッとします」だそうで「なんだろね、、ありがとうって伝えてる」。長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）を後ろから撮影した。その写真に、フォロワーは「新之助さんぼたんさん本当に仲良しですね。そして素直にお育ちになられて、素敵