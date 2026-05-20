日常的に医療的ケアが必要な子どもいわゆる「医療的ケア児」。先日、阿久根市出身の歌手が子どもたちをジャズコンサートに招待。子どもたちにとって特別な時間になりました。 鹿児島市で開かれたジャズコンサート。企画したのは、鹿児島県阿久根市出身の歌手・西村知恵さん(50)です。みずから歌うコンサートに、県内外の医療的ケア児や家族などおよそ20人を招待しました。 （記者）「子どもたちがたんの吸引